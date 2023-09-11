قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نيودلهي، الاثنين، إن السعودية ستدرس إنشاء مكتب لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) في مدينة غرب الهند، وفقا لما نقلته رويترز.

وتسعى السعودية والهند لزيادة التعاون بين البلدين، ويزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الهند، الاثنين، بعد يوم من مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها نيودلهي.

يأتي التعاون في وقت يسعى تجمع بريكس - الذي يضم الهند والصين وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا - لتوسعة التجمع الذي يمثل نحو ربع الاقتصاد العالمي، ودعا 6 دول بالفعل للانضمام وهي السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

ووفقا لما نقلته رويترز، بعد أن دعا وزير التجارة الهندي بيوش غويال السعودية لإنشاء مكتب في مدينة GIFT التي تعد مركز للخدمات المالية المحايد للضرائب في الهند، قال الفالح إنه يلتزم بافتتاح مكتب.

وقال الوزير الهندي، إنه سيقترح أن تنشئ وزارته مكتب لترويج الاستثمار في الرياض، حسب رويترز.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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