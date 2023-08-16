وقعت السعودية مع شركات وبنوك صينية 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات من بينها الإسكان، وذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي - الصيني الذي انطلق في العاصمة الصينية بكين يوم الأربعاء، وفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على موقع إكس (تويتر سابقا)، إن الملتقى "شهد توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الشركات والبنوك الصينية في مجالات عدة، من بينها 5 اتفاقيات في مجال الإسكان بقيمة تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)".

يأتي هذا في وقت يزداد فيه التقارب بين المملكة والصين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية منذ زيارة الرئيس الصيني للرياض في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 50 مليار دولار.

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قال، في يونيو الماضي، إنه حان الوقت لكي تصبح الصين شريك استراتيجي رئيسي للتنمية في المنطقة العربية، وإن هناك حاجة خلال الفترة المقبلة لاستثمارات صينية ذات قيمة مضافة عالية، وذلك أثناء الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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