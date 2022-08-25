وجه ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز باستثمار مبلغ مليار دولار في باكستان، بهدف دعم اقتصاد البلد وشعبها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الخميس.

وأعلنت السعودية عن الاستثمارات خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وباكستان تناول مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

ويأتي الإعلان عن الاستثمارات السعودية في باكستان بعد يوم من إعلان جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري، عن تطلعه لاستثمار 3 مليار دولار في القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة في باكستان.

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والإعلان عن الاستثمارات الخليجية يأتي فيما تسعى باكستان، التي تعاني من صعوبات اقتصادية، إلى أن يفرج صندوق النقد الدولي عن أموال خطة إنقاذ قيمتها 1.1 مليار دولار، بعد تعثر التمويل منذ مطلع العام الجاري.

وتجاوز عجز الحساب الجاري لباكستان الـ 17 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وانخفضت احتياطياتها الأجنبية إلى 7.8 مليار دولار، وهو ما يكفي الواردات لأكثر من شهر بالكاد، وفق رويترز.

كما تعاني باكستان حاليا من تداعيات فيضانات عارمة ضربت البلد الشهر الماضي وأودت بحياة أكثر من 800 شخص، وهو ما دفعها، وفق رويترز، لمطالبة المجتمع الدولي بمساعدتها في جهود إعادة الإعمار.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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