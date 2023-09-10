قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الأحد في ختام قمة العشرين في نيودلهي، إن تركيا ستعمل مع كل من الإمارات والسعودية والعراق بشأن ممر للسكك الحديدية والموانئ في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف إردوغان أنه يأمل أن يعمل مشروع ممر السكك الحديدية والموانئ بالتنسيق مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، بحسب الوكالة.

يأتي هذا الإعلان فيما تسعى تركيا إلى تعزيز علاقاتها مع دول الخليج ومصر في الوقت الذي تستهدف فيه تعظيم مصالحها الاقتصادية وزيادة توسعها التجاري مع تلك البلدان.

ومبادرة الحزام والطريق أطلقتها الصين في 2013 وتستهدف بناء مشاريع بنية تحتية ضخمة، مثل الموانئ والمطارات، في ما يقرب من 70 دولة بما فيهم باكستان، وإيران وأفغانستان بهدف تعزيز علاقات الصين التجارية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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