تسارع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) السنوي في الإمارات خلال شهر نوفمبر من العام الماضي ليصل إلى 2.58% مقابل 1.86% في أكتوبر، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وعلى المستوى الشهري سجل مؤشر أسعار المستهلكين 0.59% في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأحد، أن خدمات النقل زادت بنسبة 18% على أساس سنوي في نوفمبر، والثقافة 8.15%، والأغذية والمشروبات 3.65%، والمطاعم والفنادق 2%.

وفي المقابل انخفضت أسعار قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 3% في نوفمبر على أساس سنوي، بحسب مركز الإحصاء.

وساهمت زيادات أسعار النفط والسلع الأولية العالمية في موجة تضخمية تأثرت بها أغلب دول العالم، خاصة الوقود والمواد الغذائية.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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