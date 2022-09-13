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تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي ليسجل 8.3% مقابل 8.5% في يوليو، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء.

وعلى أساس شهري ارتفع التضخم 0.1% خلال أغسطس مقارنة بشهر يوليو السابق له.

وارتفع التضخم الأساسي -التضخم باستبعاد الغذاء والطاقة- 6.3% على أساس سنوي في أغسطس.

ومن المقرر أن يجتمع الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لبحث مصير أسعار الفائدة الأمريكية، بعدما أكد أكثر من مرة سابقا أنه سيواصل نهجه المتشدد برفع الفائدة حتى يصل بالتضخم للمستوى المستهدف عند 2%.

وكان التضخم في أمريكا وصل في يونيو الماضي إلى أعلى مستوى منذ 1981 عند 9.1% على أساس سنوي.

ورفع الفيدرالي الأمريكي في يوليو الماضي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 2.25 و2.5%.

وقبلها، خلال الفترة من مارس وحتي يونيو الماضيين رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 1.5% على 3 مرات: 0.25% في مارس، 0.5% في مايو و0.75% في يونيو.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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