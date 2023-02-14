تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي مسجلا 6.4% مقابل 6.5% في شهر ديسمبر، بحسب بيانات أصدرها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الثلاثاء.

ويستهدف الفيدرالي الأمريكي خفض التضخم إلى 2% على المدى المتوسط، ورغم تباطؤ ارتفاع الأسعار مؤخرا لا يزال معدل التضخم بعيد عن المستهدف.

وبلغ التضخم الشهري خلال يناير 0.5% مقابل 0.1% في ديسمبر.

وفاقت بيانات التضخم السنوي في يناير توقعات المحللين الذين رجحوا بأن يبلغ معدل التضخم 6.2%، لكن على أساس شهري جاءت مطابقة للتوقعات عند 0.5%، وفق استطلاع أجرته رويترز.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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