وقعت البحرين وبريطانيا، يوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون والاستثمار، سوف يستثمر بموجبها القطاع الخاص البحريني مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) في بريطانيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وتسعى البحرين وبريطانيا لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بينهما بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهو الذي يمثل أيضا الهدف من وراء مفاوضات تخوضها لندن منذ العام الماضي مع البحرين وباقي دول الخليج للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة.

جاء توقيع مذكرة التفاهم خلال لقاء يوم الاثنين في لندن جمع كل من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني سلمان بن حمد، الذي يزور بريطانيا، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وسيكون استثمار القطاع الخاص البحريني في بريطانيا عبر الشركات الآتية ممتلكات البحرين القابضة (وهي صندوق الثروة السيادية البحريني)، وإنفستكورب للاستثمارات البديلة، ومجموعة جي إف إتش المالية، وشركة "أصول" لإدارة الأصول، وفق الوكالة.

ولدى بعض هذه الشركات أعمال في بريطانيا بالفعل، من بينها شركة إنفستكورب، فيما تمتلك جي إف إتش، التي تُعتبر المملكة المتحدة من بين البلدان التي تركز عليها عمليات المجموعة، مكتب في لندن.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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