قالت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم الأحد إن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا لم يجلب مآس هائلة على الناس فحسب بل ترك "أثر ملحوظ جدا على الاقتصاد التركي"، وفقا لتصريحات نقلتها عنها وكالة رويترز يوم الأحد.

وضرب زلزال مُدمر جنوب تركيا بقوة 7.7 ريختر قبل نحو أسبوع، وأودى بحياة الآلاف وخلف وراءه الدمار.

واستبعد محمود محيي الدين وهو مدير تنفيذي في الصندوق أن يكون الأثر على إجمالي الناتج المحلي التركي أكبر مما شهدته البلاد جراء زلزال العام 1999، بحسب رويترز التي نقلت كلمة غورغييفا وتصريحات محيي الدين خلال منتدى المالية العامة للدول العربية في دبي.

وأدى زلزال ضرب مدينة إزميت جنوب شرق اسطنبول في العام 1999 إلى وفاة أكثر من 17 ألف شخص، بحسب رويترز.

في ما يلي إنفوجرافك عن الاقتصاد التركي:

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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