انخفضت الاحتياطات الدولية للنقد الأجنبي للبنك المركزي المصري، بنحو 4 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي، وهو أول تراجع منذ بداية العام.

وسجل الاحتياطي الأجنبي في مارس نحو 37.1 مليار دولار مقابل نحو 41 مليار دولار في فبراير الماضي، بحسب بيان للبنك المركزي يوم الخميس.

يأتي هذا فيما حصلت مصر خلال مارس على وديعة سعودية بنحو 5 مليارات دولار، كما تقدمت بطلب لصندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج إصلاح شامل قد يتضمن قرضا.

وقال المركزي، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن التراجع يأتي في ظل صدمة الأسواق الدولية والأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أنه استخدم جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق وتخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وضمان استيراد سلع استراتيجية وسداد التزامات دولية خاصة بمديونيات خارجية للدولة.

وأوضح أنه رغم التراجع، لا يزال الاحتياطي قادر على تغطية أكثر من 5 أشهر من واردات السلع، وأنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية.

والاحتياطي الأجنبي المصري هو مجموعة الأصول الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي، والتي تتضمن ذهب وعملات أجنبية واحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي واستثمارات دولية.

ويهدف الاحتياطي إلى توفير السيولة اللازمة من العملات الأجنبية لتغطية وتأمين واردات البلاد لعدد من الشهور لا يقل عادة عن 3 أشهر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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