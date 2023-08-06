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ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر خلال شهر يوليو الماضي بنحو 71.7 مليون دولار، بحسب ما أظهرته بيانات للبنك المركزي المصري صادرة يوم الأحد.

وتعاني مصر، التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، من صعوبة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، مع تأخر مراجعة أولى لصندوق النقد للحصول على الشريحة الثانية من برنامج قرض من الصندوق تبلغ قيمته 3 مليار دولار.

وقال البنك المركزي، في بيان الأحد، إن صافي الاحتياطيات الدولية وصل بشكل مبدئي إلى ما يقارب الـ 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مرتفعا من نحو 34.807 مليار دولار في يونيو السابق له.

وبهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر وصل خلال شهر يوليو الماضي إلى أعلى مستوى شهري له منذ بداية عام 2023.

تطور الاحتياطيات الأجنبية لمصر في 2023

(وفق بيانات سابقة للبنك المركزي)

يناير: 34.224 مليار دولار

فبراير: 34.352 مليار دولار

مارس: 34.447 مليار دولار

أبريل: 34.551 مليار دولار

مايو: 34.660 مليار دولار

يونيو: 34.806 مليار دولار

يوليو: 34.878 مليار دولار

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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