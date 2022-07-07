تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال شهر يونيو الماضي بنحو ملياري دولار، هو انخفاض للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة يوم الخميس أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر سجلت 33.376 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 35.495 مليار دولار بنهاية مايو.

وتشمل الاحتياطيات بنهاية يونيو نحو 26.02 مليار دولار أرصدة عملات أجنبية، و7.314 مليار دولار أرصدة ذهب و50 مليون دولار حقوق سحب خاصة.

ووفق بيانات البنك المركزي، فقد تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصر بنحو 7.6 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري، من 40.98 مليار دولار بنهاية يناير إلى 33.376 مليار دولار بنهاية يونيو.

ودخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج جديد يشمل تمويل مالي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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