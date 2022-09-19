أطلقت الإمارات، يوم الاثنين، برنامج "ثبات" لتحفيز نمو الشركات العائلية والذي يستهدف تحويل 200 مشروع عائلي لشركات كبرى بقيمة سوقية تتجاوز 150 مليار درهم إماراتي (40.8 مليار دولار) وإيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، يهدف البرنامج إلى دعم الشركات العائلية وتحفيزها على تنويع أنشطتها وتوجيه استثماراتها نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار سعي الإمارات إلى تطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو الشركات العائلية وتعزز من قدرتها على استدامة أعمالها.

وكشف عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وفق الوكالة، عن قرب تأسيس غرف دبي لمركز دبي للشركات العائلية الذي سيتم إطلاقه قريبا، بهدف وضع منظومة قانونية تسهل مسائل الإرث والانتقال السلس للقيادة في الشركات العائلية من جيل إلى آخر وتوفير آليات تسوية المنازعات.

ومثلت الشركات العائلية في الإمارات نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة بالدولة في عام 2021، وفق وام.

وتتوزع استثمارات الشركات العائيلة بالإمارات في مجالات أبرزها قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 22%، وتجارة التجزئة بنسبة 19%، والضيافة والسياحة والسفر بنسبة 14%، والصناعة والتصنيع بنسبة 10%، والتكنولوجيا والإلكترونيات بنسبة 8%، والشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 7%، بحسب الوكالة.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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