سجل مؤشر أسعار المستهلكين - الذي يقيس مستويات التضخم - في الكويت خلال أغسطس 3.82% على أساس سنوي مرتفعا من 3.75 % في يوليو، وفقا لبيانات أصدرتها الدائرة المركزية للإحصاء الكويتية الأربعاء.

وجاء ذلك مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس بنسبة 6.97%، على أساس سنوي والأغذية والمشروبات 5.70%، فيما ارتفع قطاع الترفيه والثقافة 3.31% والمطاعم والفنادق 3.07%.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في أغسطس 0.15 % بحسب البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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