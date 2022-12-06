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ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بـ 120.7 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي في زيادة للشهر الثالث على التوالي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة يوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد سجلت نحو 33.53 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مرتفعة من 33.41 مليار دولار بنهاية أكتوبر.

ومع الزيادة في نوفمبر، يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع بـ 390.4 مليون دولار في آخر 3 أشهر.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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