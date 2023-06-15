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وقع العراق عدد من مذكرات التفاهم مع قطر تضمنت مذكرة لتأسيس شركة نفط مشتركة، وذلك خلال زيارة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية، الخميس.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، ويعتمد على تصدير النفط الخام كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة لكنه يلجأ أيضا للاستيراد لتلبية احتياجاته من المنتجات البترولية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، تصريحات لأمير قطر في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال فيها إنه تم بحث تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتجارة والاقتصاد، وتوقيع اتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين.

ووفقا لتغريدة للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عبر تويتر، جرت مباحثات موسعة بين البلدين تضمنت مناقشة عدد من الملفات تتعلق بالطاقة والنقل والمجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما تم توقيع إعلان نوايا مشترك للتعاون بين حكومتي البلدين، وفقا للمكتب.

تفاصيل

وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية، وقع البلدان مذكرات تعاون في مجال الطاقة، تتعلق بالنفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة، ومذكرة لإنشاء مصفى.

كما تم توقيع 4 مذكرات تعاون للهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق مع شركات قطرية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية عبر تويتر، تعتزم قطر استثمار 5 مليار دولار بالعراق خلال السنوات المقبلة، في عدد من القطاعات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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