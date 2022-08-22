أعلنت مجموعة G42 المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الصناعي والتابعة لمبادلة للاستثمار إطلاق صندوق استثماري بالشراكة مع صندوق أبوظبي للنمو السيادي و التابع لشركة القابضة للاستثمار- ADQ - التابعة لحكومة أبوظبي بقيمة 10 مليار دولار.

ومبادلة للاستثمار هي ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي، وتبلغ قيمة أصولها 284 مليار دولار واستثماراتها موزعة على عدة قارات.

(البيانات من إعداد: دعاء السيد، تصميم: سليم الجندي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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