نستعرض في جزئين بعض المؤشرات الاقتصادية التي توضح تطور الاقتصاد العٌماني.

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(البيانات من إعداد محمد طربيه، المحلل الاقتصادي بزاوية عربي و أستاذ محاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان، وتصميم خالد حمدي)

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