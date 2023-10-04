أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

ومؤسسة دبي للاستثمارات، تأسست عام 2006، وهي الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، وتدير محفظة شاملة من الأصول المحلية والدولية في عدة قطاعات بالإضافة لإدارة المؤسسات التجارية والشركات الاستثمارية التابعة لحكومة الإمارة.

ووفقا للقرار الذي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي الثلاثاء عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، سيستمر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في منصب رئيس مجلس الإدارة، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي في منصب نائب رئيس المؤسسة.

كما سيستمر محمد إبراهيم الشيباني، عضو منتدب لإدارة أعمال المؤسسة، إضافة إلى 6 أعضاء آخرين بمجلس الإدارة.

وخلال العام الماضي، سجلت المجموعة صافي أرباح قياسية بنحو 36.1 مليار درهم إماراتي (9.8 مليار دولار)، وإيرادات بنحو 267.4 مليار درهم إماراتي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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