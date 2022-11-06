شهد اليوم الأول لانعقاد مؤتمر المناخ COP27 أول مظاهرة احتجاجية فى المنطقة التى خصصتها الجهة المنظمة للتظاهر بداخلها.

والمظاهرات بدون تصريح أمني ممنوعة في مصر - التي تستضيف الدورة الحالية من قمة المناخ في شرم الشيخ في الفترة من 6 ل 18 نوفمبر- لكن الأجهزة الأمنية قالت أنها ستسمح بها خلال قمة المناخ للناشطين في هذا المجال.

ونظم الأحد عدد من نشطاء المناخ وقفة احتجاجية تحت شعار "أوقفوا قتل الحيوانات.. النظام النباتي هو الحل" أمام قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، التي يعقد بها جلسات قمة المناخ COP 27 للمطالبة بالتوقف عن قتل الحيوانات لاستخدامها في الغذاء.

وكان هناك عدد محدود من أفراد الأمن بملابس عسكرية وآخرين بملابس مدنية يراقبون الوقفة الاحتجاجية.

ورفع النشطاء - الذين لم يتجاوز عددهم 10 أفراد- لافتات تحمل صور الحيوانات و كُتب عليها: "لا تقتلني" بأكثر من لغة، وكذلك لافتات كُتب عليها : "أوقفوا قتل الحيوانات، النظام النباتي هو الحل" و "زراعة عضوية ونظام نباتي يحافظ على الكوكب".

وكان محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة قال في تصريحات سابقة لزاوية عربي أنه تم تخصيص مكان محدد للتظاهر السلمي. وانه سيتم السماح لمن يرغب فى التظاهر بشرط الحصول على الموافقة المسبقة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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