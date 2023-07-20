تمهد المذكرة الطريق أمام ألفا ظبي القابضة لتوسيع أعمالها ومحفظتها الاستثمارية في تركيا.

ستتيح مذكرة التفاهم الفرصة للمساهمة في بناء وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("ألفا ظبي" أو "المجموعة")، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم «AlphaDhabi»، مذكرة تفاهم مع مجموعة ليماك التركية، وذلك لاستكشاف الفرص المتاحة وآفاق إقامة مشاريع مشتركة في مجالات البناء والتطوير والبنية التحتية والطاقة والضيافة، والتي تندرج في إطار استراتيجية التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا.

يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في مرحلة مهمة من مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتُعد فرصة لشركة ألفا ظبي لتوسيع محفظتها الاستثمارية في تركيا عبر مجموعة ليماك، الشريك الجديد المحتمل. ويشمل التعاون بين الطرفين بناء وإعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير من العام الجاري، والذي بلغت قوته 7.8 درجة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وتركيا.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "تشكل شراكتنا المحتملة مع مجموعة ليماك خطوة مهمة في مسيرة التزامنا بالتنمية المستدامة والتوسع الجغرافي، وتطوير قطاعاتنا الأساسية للبنية التحتية والإنشاءات وقطاع الطاقة والضيافة، حيث نسعى إلى تحديد أفضل الفرص لدعم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا، واختبار الإمكانات الواعدة التي تحملها هذه الشراكة لكل من شركاتنا والمجتمعات التي نخدمها."

من جانبها، قالت إيبرو أوزديمير، رئيس مجلس الإدارة، مجموعة ليماك: "نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة ألفا ظبي القابضة التي يجمعنا معها رؤية مشتركة لدفع عجلة التنمية المستدامة والاستثمار، حيث سيعزز هذا التعاون علاقاتنا وتسهم في إعادة تأهيل المجتمعات في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا. ونتطلع إلى اكتشاف الآفاق الجديدة المُتاحة في إطار هذه الشراكة المحتملة، والتي ستعود بالفائدة المتبادلة على كل من جمهورية تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة."

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 1.5 مليون شخص شُردوا بسبب الزلزال، ومن هنا تأتي أهمية هذه الشراكة بين ألفا ظبي القابضة ومجموعة ليماك لدعم العديد من مشاريع البنية التحتية والبناء في تركيا، مع التركيز بشكل رئيسي على إعادة تأهيل المجتمعات المتضررة في البلاد.

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