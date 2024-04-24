قال الديوان الملكي السعودي، يوم الأربعاء، إن ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز دخل مستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية لبضع ساعات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف الديوان أن الملك سلمان ( 88 عام) أُدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

ويحكم الملك سلمان السعودية منذ مبايعته للمنصب في عام 2015 بعد أن كان ولي للعهد. وولي عهد الملك سلمان الحالي هو ابنه الأمير محمد بن سلمان الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الوزراء السعودي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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