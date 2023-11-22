بعد عام بالتمام والكمال من استضافة بطولة كأس العالم 2022، تستعد قطر لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023 والتي تنطلق مطلع العام المقبل، وتحديدا في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

تستقبل قطر البطولة الأكبر في كرة القدم بالقارة الآسيوية بعدما أبهرت العالم أجمع بتنظيم رائع لبطولة كأس العالم بالرغم من المخاوف التي أحاطت بالبطولة قبلها كونها الأولى التي تقام في دولة عربية، وكذلك بسبب بعض الأمور المتعلقة بصغر مساحة قطر مقارنة بالدول التي سبقت لها استضافة البطولة العالمية من قبل، وقضايا أخرى تعلقت بحقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها. لكن البلد الخليجي تجاوز كل تلك المخاوف وقدم نسخة وصفها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو بأنها "الأعظم في تاريخ كأس العالم".

توابع المونديال

قطر استغلت استضافتها لكأس العالم 2022 لتطلق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضمنت أربعة ركائز أساسية جاء أحدها حول التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء القطرية.

ومنذ إسناد فيفا تنظيم كأس العالم إلى قطر في ديسمبر 2010 وحتى موعد البطولة في 2022، أنفقت قطر نحو 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي) على مشروعات تتعلق بالبنية التحتية التي تخدم بطولة كأس العالم، وتحديدا إنشاء سبعة ملاعب جديدة، ومجموعة من ملاعب التدريب، وشبكة مترو، ووسائل للنقل العام، ومطار حمد الدولي، وتطوير شبكات المياه والكهرباء ومرافق للصرف الصحي، وحدائق وطرق، ومراكز للتسوق، وفنادق وعقارات سكنية، وغيرها من المشروعات الكبرى.

وحسبما ذكر تقرير وكالة الأنباء القطرية، تضاعف إجمالي الناتج المحلي لقطر من 455 مليار ريال قطري في عام 2010 (عام إسناد بطولة كأس العالم لقطر) إلى نحو 864 مليار ريال بنهاية عام 2022. ونما الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 4.9% خلال عام 2022، وفق بيانات صندوق النقد، وسط تقديرات بأن استضافة كأس العالم 2022 كانت هي السبب الرئيسي وراء تلك النهضة الاقتصادية.

من العالم إلى آسيا

قطر استغلت نجاح كأس العالم لتحصل على حق تنظيم بطولة كأس آسيا 2023، والتي تم تأجيلها من صيف العام الحالي لتقام في يناير وفبراير 2024 ابتعادا عن المناخ الحار الذي يميز قطر في الصيف، على غرار ما تم في كأس العالم التي أقيمت في نوفمبر وديسمبر 2022 بدلا من إقامتها في صيف العام نفسه كما هو معتاد في بطولات كأس العالم.

والبطولة كانت من الأساس مقرر أن تقام في ضيافة الصين، قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحبها في مايو 2022 بسبب تبعات جائحة كوفيد-19. وتقدمت كل من قطر وأستراليا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية بطلبات لتنظيم البطولة بدلا من الصين، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي إسناد التنظيم لقطر في أكتوبر من العام الماضي، استغلالا لجاهزية قطر عقب استضافة المونديال.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بعدما استضافت من قبل نسختي 1988 و2011. كما يعد منتخب قطر هو حامل لقب البطولة بعد أن فاز باللقب للمرة الأولى في تاريخه في نسخة 2019 التي أقيمت في ضيافة الإمارات.

قطر قررت في البداية إقامة البطولة على ستة من ملاعب كأس العالم الثمانية، وهي استاد البيت (69 ألف متفرج)، واستاد خليفة الدولي (46 ألف متفرج)، وملعب أحمد بن علي (45 ألف متفرج)، واستاد الجنوب (44 ألف متفرج)، واستاد المدينة التعليمية (44 ألف متفرج)، واستاد الثمامة (44 ألف متفرج)، مع استبعاد ملعبي 974 الذي كان من المقرر تفكيكه عقب كأس العالم، ولوسيل (89 ألف متفرج) الذي استضاف المباراة النهائية للمونديال، وإضافة ملعبين لم يشاركا في كأس العالم بسبب صغر سعة مدرجاتهما وهما ملعبي جاسم بن حمد (13 ألف متفرج) وعبد الله بن خليفة (10 آلاف متفرج). إلا أن اللجنة المنظمة قررت في وقت لاحق ضم ملعب لوسيل من جديد، على أن يستضيف مباراتين فقط هما مباراتي الافتتاح والنهائي.

وتضم بطولة كأس آسيا 24 منتخب تم تقسيمهم على ستة مجموعات، حيث تشهد البطولة 51 مباراة في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

وحسبما كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يبلغ مجموع جوائز البطولة 15 مليون دولار، بواقع 5 مليون دولار للبطل، و3 مليون دولار للوصيف، بينما تحصل الفرق التي تأهلت للدور نصف النهائي على مليون دولار لكل منها، ويحصل كل فريق يشارك في البطولة على 200 ألف دولار.

خطوات مستمرة

الخطوات المستمرة في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى تكمل مسيرة النمو الاقتصادي، حيث رفعت رابطة محترفي التنس تصنيف بطولة قطر المفتوحة للتنس التي تقام بصورة سنوية من فئة 250 نقطة إلى فئة 500 نقطة اعتبارا من عام 2025.

وتقسم رابطة محترفي التنس البطولات التي تقوم بتنظيمها إلى 4 فئات بحسب عدد النقاط التي يحصل عليها الفائز بالبطولة في التصنيف العالمي وهي فئات 250 نقطة، و500 نقطة، والماسترز (1000 نقطة)، والجراند سلام وهي البطولات الأربعة الكبرى (أستراليا المفتوحة، رولان غاروس، ويمبلدون، أمريكا المفتوحة) التي يحصل الفائز بها على 2000 نقطة في التصنيف العالمي.

وتوقع تقرير وكالة الأنباء القطرية أن يبلغ قيمة قطاع الرياضة 26 مليار دولار بحلول عام 2025، ليلعب دور مستمر وضخم في النهضة الاقتصادية بقطر -البالغ عدد سكانها 2.9 مليون نسمة- ضمن رؤية 2030.

(إعداد: عادل كُريّم، المنسق الإعلامي السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم)

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